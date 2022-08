am 25.08.2022 - 06:00 Uhr

Ebiquity, nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich der Media-Investment-Analysen mit 70 der weltweit 100 führenden Werbetreibenden als Kunden, hat eine Kooperation mit AdScanner geschlossen und setzt bei der Beratung nun auch auf die Daten von AdScanner. AdScanner ist derzeit in fünf europäischen Ländern aktiv, seit vergangenem Jahr auch in Deutschland. Das Unternehmen kombiniert Videodaten mit eigenen Technologien zur Analyse. So werden beispielsweise automatisch TV-Kampagnen erkannt und parallel Leistungswerte und Zielgruppenanalysen erzeugt. Hierzulande arbeitet AdScanner mit Vodafone zusammen und wertet die sekundengenauen Nutzungsdaten aus rund einer Million Haushalten aus. Auch DWDL.de veröffentlicht seit dem Frühjahr täglich Analysen auf Basis der AdScanner-Daten.

AdScanner-CEO Marin Ćurković erklärt die Bedeutung der neuen Kooperation so: "Für uns ist es enorm wichtig, mit Stakeholdern aus allen Marktkategorien eng zusammenzuarbeiten: mit Werbetreibenden, Agenturen, Vermarktern, Plattformen - und Auditoren. Denn die Auditoren sind ein wichtiges Bindeglied, unabkömmlich als Bestätigung unserer breiten Marktakzeptanz und -relevanz. Hier nun mit Ebiquity den Weltmarktführer dieses Segments als Partner benennen zu können macht uns stolz – wir freuen uns schon jetzt auf die gemeinsamen Projekte!"

Stefan Uhl, Director Business Operations DACH, Ebiquity, sagt: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Daten, die unsere Beratungsleistung anreichern und optimieren können. Adscanner ist eine hochspannende Ergänzung zu den bisher im Markt verfügbaren Daten und liefert Erkenntnisse, für neue strategische Ansätze in einem scheinbar ausoptimierten Medium, die wir bereits mit ersten Kunden diskutieren. Der eigene Zugang zu den Daten ermöglicht es uns viele wertvolle Analysen für unsere Beratungsmandate zu erstellen."

Marc Heimeier, Group Leader Strategic Journey Planning & Media bei Vodafone: "Die Partnerschaft von Adscanner und Ebiquity verbessert bei Advertisern den Rahmen für die Durchführung von Audits deutlich. Als Werbetreibender können wir nun erstmals verschiedenste Kosten- und Qualitätsparameter auf sekundengenaue Reichweiten hin untersuchen lassen und so Optimierungen in die Wege leiten."