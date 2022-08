am 25.08.2022 - 07:59 Uhr

Ab Winter wird Sat.1 von Montag bis Freitag zwischen 16 und 19 Uhr auf den neuen Gemischtwarenladen "Volles Haus!" setzen und darin nicht nur Aktuelles, sondern auch Talks und Doku-Soaps anbieten. Bis zum Winter muss der Sender aber irgendwie noch um die Runden kommen und speziell mit Blick auf die Stunden nach 18 Uhr lief das zuletzt gar nicht gut. Daher werden in dieser Woche am Freitag die zunächst letzten Folgen der Ermittler-Serie "K11 – Die neuen Fälle" um 18 und 18:30 Uhr ausgestrahlt.

Die Zielgruppen-Marktanteile der Produktion waren dauerhaft viel zu niedrig. In der laufenden Woche erreichte die stärkste Episode knapp sechs Prozent, vergangene Woche schwankten die Ergebnisse zwischen rund drei und rund fünf Prozent. Deutlich besser schneidet da in der 17-Uhr-Stunde schon die von UFA Serial Drama kommende Sendung "Lenßen übernimmt" mit Anwalt Ingo Lenßen ab.

Und so gilt der Sendungstitel für die 18-Uhr-Stunde. Sat.1 setzt ab kommender Woche auch um 18 und 18:30 Uhr auf Ingo Lenßen. Somit sind überall dort, wo um 17:30 Uhr keine Regionalprogramme laufen, vier Episoden am Stück eingeplant. An einer anderen quotenschwachen Vorabend-Sendung, nämlich dem noch recht jungen "Doppelt kocht besser", hält Sat.1 indes unbeirrt fest. Zuletzt generierte die Show miese Quoten im Bereich zwischen rund drei und vier Prozent.

Einen kleinen Umbau gibt es ab dem 13. September auch in der Sat.1 Gold-Daytime. Anstelle von zwei mittags gezeigten Episoden von "Dr. Quinn" ist dann nur noch eine geplant. Den Slot gegen 12 Uhr übernimmt stattdessen die Serie "Ein Engel auf Erden". Michael Landon spielte darin eine tragende Rolle. Er ist auch direkt davor in der von Sat.1 Gold gezeigten Serie "Unsere kleine Farm" zu sehen.