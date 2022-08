Die zweite Staffel der von Gaumont umgesetzten deutschen Netflix-Serie "Barbaren" wird noch im Oktober mit neuen Folgen fortgesetzt. Netflix hat den 21. Oktober als Starttag für die zweite Staffel bestätigt. Gekämpft wird in sechs Teilen erneut um die germanische Unabhängigkeit gegen Rom. In einer Ankündigung verspricht Netflix "neue Feinde und Verbündete, eindrückliche Schlachten, Leidenschaft und Verrat".

Jeanne Goursaud, Laurence Rupp sowie David Schütter spielen ebenso mit wie auch Daniel Donskoy, Murathan Muslu und Cynthia Micas. In den neuen Episoden liegt die Varusschlacht ein Jahr zurück und die römischen Truppen sind stärker denn je nach Germanien zurückgekehrt. So wird Ari (Laurence Rupp) also abermals mit seiner römischen Vergangenheit konfrontiert.



Sein Bruder hat sich indes der römischen Seite angeschlossen, um Ari für seinen Verrat an Rom zu bestrafen. Während Thusnelda und Ari gemeinsam versuchen, die Stämme gegen Rom zu vereinen, fordert Folkwin auf unheilvolle Weise die Götter heraus. Stefan Ruzowitzky und Lennart Ruff führten Regue, Andreas Bareiss ist der Produzent. Artur Reinhart sowie Jacek Podgórski arbeiteten an der Kamera.