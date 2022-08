am 25.08.2022 - 16:44 Uhr

Warner Bros. Discovery holt seine Kindermarke Cartoonito in den deutschsprachigen Raum. Schon am 1. September startet unter diesem Namen ein neuer Programmblock für Vorschulkinder, der täglich von 8 bis 14 Uhr auf Boomerang zu sehen sein wird. Dieser verbinde "auf innovative Weise Unterhaltungswert mit einem Ansatz, der auf einer kindgerechten Lehrmethode basiert", teilte das Unternehmen mit.

Zum Start von Cartoonito kooperiert Warner Bros. Discovery mit Radio Teddy. Im Rahmen der crossmedialen Kampagne bewirbt der Radiosender Cartoonito im Programm, mit dem eigenen Channel "Kinderlieder" sowie mit einer Event-Tour, die in Frankfurt am Main, Berlin und München Station macht.

Das Cartoonito-Konzept folgt einem speziell für Vorschulkinder im Alter von zwei bis fünf Jahren entwickelten Programm, das gemeinsam mit der US-Expertin für frühkindliche Bildung, Dr. Laura Brown, entwickelt wurde. Zu den Highlight-Serien gehören sowohl eine Vielzahl neuer Abenteuer als auch Serienlieblinge, darunter die neue Animationsserie "Batwheels" und "Baby Looney Tunes".

"Mit Cartoonito erweitern wir unser Kidsportfolio speziell für die Zielgruppe Vorschule. Es ist uns ein großes Anliegen, Kinder so früh wie möglich dazu zu inspirieren, ihre Vorstellungskraft zu nutzen, offen füreinander zu sein und anderen mit Empathie und Respekt zu begegnen", so Lars Wagner, VP Kids Channels CEE and Digital Content Strategy & Production EMEA.