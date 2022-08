Für den amerikanischen Pay-TV-Sender HBO ist der "Game of Thrones"-Nachfolger "House of the Dragon" ein durchschlagender Erfolg. Direkt zur Premiere der Serie schauten nach Senderangaben um die zehn Millionen Menschen zu, im Laufe der Woche haben sich die Zahlen mittlerweile verdoppelt. Inzwischen ist die Rede von rund 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den USA. Die Erwartungen seien übertroffen worden, jubelt Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO Programming.

Daher bestätigte HBO noch am Freitag den Auftrag, eine zweite Staffel zu produzieren. Dass es auch im kommenden Jahr weitergeht, kommt nun nicht ganz überraschend. Die Verantwortlichen hinter den Kulissen sprachen schon im Juli auf einem Panel bei der San Diego Comic-Con recht ausführlich über Pläne mit einer zweiten Staffel. Und dennoch setzt das hinter HBO stehende Unternehmen Warner Bros. Discovery mit einer so raschen Festlegung auf eine Fortsetzung ein kleines Ausrufezeichen.

"House of the Dragon" ist derweil auch bei Sky ein herausragender Erfolg. In Großbritannien gelang der Serie der beste Serienstart auf dem Sender Sky Atlantic aller Zeiten. Gemessen wurden die höchsten Reichweiten seit 18 Monaten; rund eineinhalb Millionen Menschen schauten zu – und durch Streaming-Nutzung und weitere Wiederholungen werden auch diese Ergebnisse noch wachsen. In Deutschland hatten sich in der Nacht auf Montag fast eine halbe Million Fans den Wecker gestellt. Sky Deutschland und dessen Sky Atlantic erzielten damit über 37 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch Staffel zwei wird in Deutschland exklusiv bei Sky und dessen Streamingdienst Wow Premiere feiern.