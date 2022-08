am 29.08.2022 - 09:35 Uhr

Die RTL Group hat einen Nachfolger für den Ende August nach 22 Jahren bei RTL Deutschland ausscheidenden Alexander Glatz gefunden: Neue CFO von RTL Deutschland wird Ingrid Heisserer. Sie ist derzeit noch CFO Austria & Germany beim Kosmetik-Hersteller L'Oréal und wird ihren Posten zum 1. Dezember antreten. Heisserer ist schon seit 2000 für L'Oreal tätig, gestartet hatte sie ihre Laufbahn bei einem amerikanischen Hersteller von Büroeinrichtungen.

Und nachdem im Frühjahr auch Julia Reuter RTL Deutschland verlassen hatte, wurde nun auch eine neue Verantwortliche für den Bereich Personal, der zuletzt von Oliver Radtke mitverantwortet worden war: Xenia Meuser wechselt mit Wirkung zum 25. Oktober von New Work zu RTL Deutschland und wird dort Chief Human Resources Officer. Vor ihrem Wechsel zu New Work war sie für Tchibo und die Otto-Gruppe tätig. Mit den beiden Neuzugängen wächst das zuletzt fünfköpfige Geschäftsführungsteam von RTL Deutschland nun auf sechs Personen an, der Frauenanteil dort steigt von Null auf immerhin ein Drittel.

Thomas Rabe, der nach der Trennung von Stephan Schäfer nicht nur CEO von Bertelsmann und der RTL Group, sondern zugleich auch Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland ist, sagt: "Mit der Berufung von Ingrid Heisserer und Xenia Meuser in die Geschäftsführung von RTL Deutschland gehen wir den nächsten Schritt, um das Führungsteam unserer größten Geschäftseinheit weiter zu stärken. Die RTL Group setzt damit auch ihren Kurs fort, das Top-Management des Konzerns breiter und diverser aufzustellen."

Und weiter: "Ingrid Heisserer ist eine strategisch denkende, auf Wachstum ausgerichtete Finanzexpertin. Sie verfügt über zahlreiche internationale Führungserfahrungen in der Konsumgüterindustrie und hat aus der Kundenperspektive eine profunde Kenntnis des Werbegeschäfts gesammelt. Xenia Meuser deckt die gesamte Bandbreite der modernen und internationalen Personalarbeit ab. Sie ist Expertin für Kultur- und Organisationsentwicklung, Talent Management und Employer Branding und bringt zudem langjähriges Wissen über die Anforderungen der Tech-Industrie ein. Ingrid Heisserer und Xenia Meuser sind hervorragend qualifiziert, die digitale Transformation von RTL Deutschland aktiv zu gestalten. Ich wünsche ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit.“