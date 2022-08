Nachdem die Verleihung des Deutschen Comedypreises in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken waren, was sich nach dem Senderwechsel von RTL auch bei Sat.1 weiter fortsetzte, ist die Gala nun Geschichte. Stattdessen gibt es Anfang 2023 eine von Cologne Comedy Festival veranstaltete Gala namens "Die besten Comedians Deutschlands", in der insgesamt zwölf Comedians auftreten und einen Ausschnitt aus ihrem jeweils aktuellen Stand-Up-Programm präsentieren werden.

Nun ist das komplette Line-Up für die Show bekannt, die bereits am 24. Oktober in Köln aufgezeichnet wird, die aber erst Anfang 2023 im Fernsehen läuft. Mit dabei sein wird dann neben Abdelkarim, Lisa Feller, Chris Tall, die ukrainische Komikerin Olga Stetsenko, Markus Krebs, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Mirja Boes, Dieter Nuhr, Maria Clara Groppler und Paul Panzer auch Luke Mockridge - für den es somit der erste Auftritt bei Sat.1 seit dem Frühjahr vergangenen Jahres sein wird.

Damals hatte Mockridge sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen eine Ex-Freundin einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden waren. Auch weitere Medienberichte hatten ein wenig schmeichelhaftes Bild über Mockridges Verhalten gegenüber Frauen gezeichnet. Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft waren hingegen wegen eines nicht hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden.

Im Herbst kündigte er in einem Social-Media-Posting an, seine TV-Pause bis Ende 2022 zu verlängern. Wörtlich schrieb er: "Ich brauche Zeit, Ruhe und Abstand, um zu verstehen, zu lernen und heilen. Aus diesem Grund kann und werde ich die für das kommende Jahr bereits angekündigten Sat.1-Shows nicht moderieren." Die Fang-Show "Catch" setzte Sat.1 ohne Mockridge fort, "All Together Now" wurde mit Melissa Khalaj neu besetzt, andere Formate mit ihm pausieren seither. Auf die Bühne kehrte Luke Mockridge aber schon in diesem Frühjahr mit dem Programm "A way back to Luckyland" zurück. Sie dürfte nun also auch Basis für den Auftritt im Rahmen der Gala "Die besten Comedians Deutschlands" sein.

Über diesen Auftritt hinaus sind zumindest nach aktuellem Stand aber keine weiteren Shows mit Luke Mockridge in Sat.1 geplant. Sat.1-Sprecher Christoph Körfer erklärt auf DWDL.de-Anfrage: "In 'Die besten Comedians Deutschlands' präsentieren die erfolgreichsten Stand-Up-Comedians Deutschlands die feinsten und besten Ausschnitte aus ihren aktuellen Live-Programmen. Luke Mockridge ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Stand-Up-Comedians - und deshalb natürlich dabei. Die Gala zeigen wir zu Beginn des Jahres 2023 in Sat1. Darüber hinaus haben wir aktuell keine konkreten Pläne für eine neue Show mit Luke in Sat1."