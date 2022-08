Am vergangenen Sonntag verabschiedete sich Mirja Boes als Jurorin in der Vox-Sendung "Grill den Henssler". Das kleine Pony müsse wieder hüpfen gehen, umschrieb sie den Drang, nach der langen Corona-Zeit selbst wieder vermehrt auf Tour zu sein. Sie müsse nun wieder raus auf's Feld. "Mirja Boes hat in den letzten drei Jahren gemeinsam mit ihren Jury-Partnern für viele euphorische und verzweifelte Momente bei unserem Koch-King Steffen Henssler und seinen prominenten Herausforder:innen gesorgt, aber vor allem unserem Vox-Publikum immer beste Unterhaltung geboten", erklärte Kirsten Petersen, Vox-Unterhaltungschefin in Richtung der scheidenden Jurorin der Vox-Sonntagsshow. Ein Ersatz ist nun gefunden.

Jana Ina Zarrella nimmt künftig den Platz in der sonst unveränderten Jury ein. Christian Rach und Reiner Calmund bleiben dem Format also erhalten. "Ich freue mich unglaublich auf die Jury-Tätigkeit bei 'Grill den Henssler' – auf Steffen Henssler, meine Jury Kollegen, die prominenten Gäste und viele tolle Gerichte", sagte Zarrella, die selbst schon drei Mal in dem Format zu Gast war.



Sie startet ihre neue Aufgabe in der anstehenden Herbst-Staffel, für die es noch keinen Sendetermin gibt, aber die Information, dass sie aus fünf Ausgaben bestehen wird. Die Aufzeichnungen der Staffel finden binnen sechs Tagen statt und starten Mitte September. Jüngst erlebten speziell die Sommer-Specials von "Grill den Henssler" eine Art zweiten Frühling. Zweifach erzielte Vox damit zweistellige Zielgruppen-Marktanteile. Nur mit Blick auf die Sommerspecials lief es somit so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr.