Sie wurden einst durch die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" bekannt und lassen das Fernsehpublikum in diesem Herbst erneut an ihrem Leben und ihrer Liebe teilhaben. Narumol und Josef bekommen ihre eigene und in Staffel eins aus vier Teilen bestehende Dokusoap namens "Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!". Die Ausstrahlung hat RTLzwei nun ab Mittwoch, 28. September um jeweils 20:15 Uhr angekündigt, womit Narumol und Josef den Sendeplatz der TV-Großfamilie Wollny übernehmen.

Unter anderem wollen sich die beiden in der Sendung erneut das Ja-Wort geben, allerdings nicht in Thailand, sondern auf ihrem Bauernhof in Oberbayern. Geheiratet werden soll nach thailändischer Tradition. Begleitet wird die Familie, zu der auch zwei Kinder gehören, aber auch auf einer Reise nach Bangkok, die auch dazu dient, Narumols Familie von den Plänen zu erzählen. Insbesondere Narumols Vater ist eine solche Hochzeit nämlich sehr wichtig. Doch, so viel verrät RTLzwei schon vorab: Nicht alles wird bei den Vorbereitungen auf die Hochzeit glatt laufen. Der Sender verspricht auch "emotionale Rückschläge".

Produziert wurde die neue Doku-Soap vom Unternehmen Benstar Media GmbH. Das Unternehmen zeichnete bisher unter anderem für ZDF-Dokus der Reihe "37 Grad" verantwortlich, für das Privatfernsehen setzte es unter anderem "Mieten, kaufen, wohnen", "Rütter reichts" und den Vox-"Autodetektiv" um.