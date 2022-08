am 31.08.2022 - 11:08 Uhr

Das ZDF hat eine Nachfolgerin für Mirjam Meinhardt in der frühen Schiene des "ZDF-Morgenmagazins" gefunden. Meinhardt moderiert bereits seit einigen Monaten das "Mittagsmagazin" des Senders. Ab kommender Woche ist nun Sara El Damerdash am frühen Morgen zwischen 5:30 und sieben Uhr zu sehen. Sie kommt vom ZDF-Landesstudio in Bremen, wo sie jüngst als Reporterin arbeitete.

2019 und 2020 hatte die gebürtige Berlinerin bereits als Redakteurin für die Morgensendung, aber auch für "heute – in europa" gearbeitet. Die Moderation des "Morgenmagazins" nannte die 1988 geborene Journalistin eine "spannende journalistische Herausforderung". "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am frühen Morgen auf eine ebenso kompetente wie sympathische Moderatorin freuen. Mit Sara El Damerdash haben wir unser 'Moma'-Moderationsteam bestens verstärkt", erklärte Andras Wunn, der die Redaktion "Tagesmagazine Berlin" leitet.



Von 7.00 bis 9.00 Uhr wird das "ZDF-Morgenmagazin" weiterhin in wechselnden Konstellationen von Dunja Hayali, Mitri Sirin, Harriet von Waldenfels und Andreas Wunn moderiert.