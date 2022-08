am 31.08.2022 - 12:57 Uhr

Bei RTL und der Produktionsfirma ITV Studios Germany laufen die Vorbereitungen auf die nächste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf Hochtouren. Erstmals seit Anfang 2020 wird die Anfang 2023 gezeigte Staffel wieder in dem bekannten Set in Australien produziert. Zuletzt haben nun auch Spekulationen, welche Teilnehmenden dabei sind, zugenommen. Die "Bild" spekuliert nun, dass derzeit drei Frauen "hoch im Kurs" stünden.

Darunter ist Yeliz Koc, die einst beim "Bachelor" bekannt wurde, in diesem Jahr an "Kampf der Realitystars" mitwirkte und zudem im kommenden Winter eine neue Kuppelshow bei RTL+ präsentieren soll. Zudem bringt das Blatt Lisha für das Dschungelcamp ins Gespräch. Einst auf YouTube bekannt geworden, wirkte Lisha zuletzt mit ihrem Partner an "Das Sommerhaus der Stars" (ebenfalls RTL) mit. Und auch Djamila Rowe ("Adam sucht Eva") könnte es ins Camp schaffen. Rowe belegte 2021 bei der damaligen Dschungelshow aus Hürth den zweiten Platz hinter Filip Pavlovic.

Schon vor einigen Tagen hatte Bild über angebliche Pläne berichtet, wonach Ex-"Bachelor" Andrej Mangold Teilnehmer des Dschungelcamps 2023 sein werde und dort unter anderem auf Tim "Twenty4tim" Kampmann treffen werde. Zudem soll Lucas Cordalis dann auch mit dabei sein. Er war eigentlich Teil des Camps 2022, musste unglücklicherweise aber kurzfristig wegen einer Corona-Infektion passen.

Klar ist indes: 2023 wird erstmals Jan Köppen an der Seite von Sonja Zietlow durch die abendlichen Sendungen führen. Daniel Hartwich hatte bekanntlich seinen Moderatoren-Posten beim RTL-Format aufgegeben. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner bezeichnete Köppen indes als "absoluten Wunschkandidaten".