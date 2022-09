am 01.09.2022 - 10:11 Uhr

Im Sommer stellte Sat.1 bereits seinen neuen Claim vor: "Es gibt noch viel zu sehen", verspricht der Sender in diesem Herbst. Mit dem September setzt Sat.1 sich nun auch on air mit einem überarbeiteten Design in Szene. Auffälligste Veränderungen im Design: Statt bislang sieben Farben bestimmen in Zukunft nur noch die Farben Lila und Petrol den Sat.1-Auftritt - nur der Sat.1-Ball bleibt bunt wie eh und je. Er soll aber mit neuen Logo-Animationen "deutlich lebendiger" werden.

Nun gilt es das im Claim gegebene Versprechen natürlich auch erstmal noch zu füllen. Der Sender spricht von mehr als 15 Programmstarts im Herbst - wobei damit nicht unbedingt neue Formate gemeint sind, sondern auch wiederkehrende Sendungen. Zur generellen Ausrichtung erklärt Senderchef Daniel Rosemann: "Sat.1 geht seinen Weg in diesem Herbst klar weiter. Wir wollen Menschen informieren und unterhalten, die schon einige Lebenserfahrungen gemacht haben und sich zugleich darauf freuen, was ihnen die Zukunft bringt. Darauf fokussieren wir unsere Programme. Diese Ausrichtung wollen wir mit unserem Redesign und unserem neuen Claim unterstützen: ,Es gibt noch viel zu sehen‘ in Sat.1."

Dass im September "Das große Backen" (4.9.), "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." (6.9.) und "The Taste" (21.9.) zurückkehren und künftig auch Sat.1 Checks etwa bei Baumärkten (8.9.) und Bio-Eigenmarketn (15.9.) macht, war bereits bekannt, ebenso die Neuauflage der Kinder-Fragen-Politiker-Show als "Kannste regieren?" am 22.9. Verraten hat Sat.1 nun aber auch den Termin für das neue Format mit Carola Holzner alias Doc Caro. "Doc Caro - Einsatz mit Herz" läuft ab dem 29. September immer donnerstags um 20:15 Uhr. Dafür wurde die Ärztin ein Jahr lang mit der Kamera in der Notaufnahme, bei Notfall-Einsätzen und im ADAC-Rettungshubschrauber begleitet, entstanden sind daraus sechs Folgen.

Für den 2. Oktober wird "Das große Sat.1 Familien-Film-Fest" angekündigt, dann laufen den ganzen Tag über Filme wie "Cars", "Die Unglaublichen 2", "Findet Nemo" und "Onward: Keine halben Sachen." "Hochzeit auf den ersten Blick" meldet sich dann einen Tag später am Montag, 3. Oktober um 20:15 Uhr mit einer neuen Staffel zurück. Ebenfalls ab Oktober läuft - hier noch ohne genauen Starttermin - wieder "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". "Geh aufs Ganze" soll dann im Dezember wieder zu sehen sein, drei neeu Folgen sind hier in Planung. Auch "Promi Big Brother" wird weiterhin etwas nebulös für "Ende des Jahres" angekündigt, ohne dass hier genauere Infos zum Starttermin vorliegen. Nur dass Marlene Lufen und Jochen Schropp wieder die tägliche Show moderieren, steht schon fest. Ebenfalls noch keinen genauen Termin gibt's für das neue Nachmittags-Format "Volles Haus!", das aber auch im Winter starten soll.