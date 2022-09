Der am kommenden Sonntagabend bei ProSieben laufende Film "Wonder Woman" wird auf absehbare Zeit der letzte Megablockbuster des Senders sein. Am 11. September widmet sich der Privatsender voll und ganz der National Football League (NFL), ab dem 18. September sollen dann sogenannte Traveltainment-Formate und somit ProSieben-Eigenproduktionen am Sonntagabend Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken. Los geht es, wie berichtet, mit dem von Brainpool kommenden "Local Hero".

Jetzt wurde bekannt, dass ab 22:20 Uhr Wiederholungen einer Eigenproduktion geplant sind, die im ersten Anlauf nicht zünden wollte. ProSieben will dann die vierteilige Dokureihe "Fahri sucht das Glück", erstmals gesendet 2019, wiederholen. Im November 2019 kam diese am späteren Abend nicht über 6,3 und 7,0 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) hinaus, besser schlugen sich mit teils zweistelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe erst Wiederholungen in den Jahren 2020 und 2021.



In "Fahri sucht das Glück" ging Fahri Yardim auf eine "einzigartige Reise". Grob gesagt geht es in den je einstündigen Folgen um unterschiedliche Glückskonzepte. Am 18. September läuft nochmals die Episode, in der Yardim in Rio etwa der Frage nachgeht, ob Schönheit wirklich glücklich macht. Ab 23:20 Uhr schließen sich dann Abenteuer von Joko und Klaas an. ProSieben plant hier die Wiederholung der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben – Klaas' persönliches Best-of".

"Wir wollen mit unseren neuen Sonntagabendprogrammen das Wochenendgefühl verlängern", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann einst bei der Ankündigung der neuen Programmfarbe für die Sonntags-Primetime. "Deswegen haben unsere ersten vier Sonntagssendungen alle ähnliche Bestandteile: Unsere Zuschauer:innen können in den neuen Formaten am Sonntagabend Prominente zu Sehnsuchtsorten begleiten. Große Bilder, spannende Geschichten, Aufgaben und Erlebnisse – einfach Wegträumen zum Wochenausklang."