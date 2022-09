Auch die siebte Staffel der ProSieben-Primetime-Show "The Masked Singer" wird wieder samstags zur besten Sendezeit laufen. Der Sender bestätigte dies am Donnerstagvormittag. Seit Staffel fünf zeigt ProSieben die Show am Wochenende – seitdem lagen die durchschnittlichen Zielgruppenquoten noch bei rund 20 Prozent.

Die erste neue Folge läuft diesmal am 1. Oktober, somit ist das Format noch vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die ausnahmsweise im Winter stattfindet, beendet. Die Moderation übernimmt wenig überraschend erneut Matthias Opdenhövel, über die Besetzung des Ratepanels, das zuletzt aus Ruth Moschner, Rea Garvey und je einem Gast bestand, hat ProSieben aktuell noch keine Auskunft erteilt. In den kommenden Wochen dürfte nun wieder nach und nach enthüllt werden, welche Masken in der siebten Runde auftreten. Endemol Shine Germany produziert auch die neuen Episoden.



Etwas vage blieb indes auch Kabel Eins bezüglich eines seiner Herbst-Highlights. Bezüglich des Starttermins der Doku-Reihe "Unsere Bundeswehr" ist der Sender immerhin etwas konkreter geworden – die Premiere soll nun im Oktober stattfinden. Ein genaues Datum nannte der Sender nicht.

Kabel-Eins-General-Manager Marc Rasmus: "Deutschland braucht gerade jetzt einen aktuellen, unverstellten Blick auf seine Armee. Kabel Eins bietet den Zuschauern mit 'Unsere Bundeswehr' einen einmaligen Zugang zu allen Teilstreitkräften, gleichzeitig bleiben wir aber immer dicht dran an den Menschen in der Bundeswehr in ihrem oft schwierigen Dienst." Story House Productions hat die vier Folgen von "Unsere Bundeswehr" umgesetzt.