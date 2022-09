Das ungarische RTL ist in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden – und steht vor größeren Veränderungen. So wird das Flaggschiff des Unternehmens, RTL Klub, nach zweieinhalb Jahrzehnten in RTL umbenannt. Obendrein wird auch in Ungarn die neue Markenidentität, die in Deutschland schon seit einigen Monaten im Einsatz ist, eingeführt. Als Relaunchzeitpunkt wird der Herbst angestrebt. Somit ist das ungarische RTL nach RTL in Deutschland und der Ad Alliance die dritte Geschäftseinheit innerhalb der Gruppe, die das neue Design übernimmt. In einem nächsten Schritt soll das Design dann auch in den Niederlanden und bei RTL Luxemburg zum Einsatz kommen.

Gabriella Vidus, CEO von RTL Ungarn, sagt: "Unsere neue Identität wird so vielfältig und abwechslungsreich sein wie unsere Inhalte, Dienstleistungen und Kollegen. Die einheitliche Marke RTL wird auf allen Plattformen und Kanälen für authentische Information, Unterhaltung und wertebasierte Geschichten stehen." Ab Anfang Oktober ändert in Ungarn auch RTL-Vermarkter R-Time den Namen und agiert fortan als RTL Saleshouse. Er verwendet dann ebenfalls das einheitliche RTL-Logo.



Im Programm will das ungarische RTL im Herbst seinen Geburtstag übrigens in zwei Shows feiern. Angekündigt wurde obendrein eine fünfte Staffel des ungarischen "Bauer sucht Frau", das dort auf den Namen "Házasodna a gazda" hört. Eine neue Staffel des Dschungelcamps, hergestellt in Kolumbien, "X-Factor" und "Game of Talents" sollen das Unterhaltungsprogramm von RTL abrunden. In Ungarn entwickelte Formate wie "Die Patin" oder "Unser kleines Dorf" wurden jüngst ebenfalls verlängert.