Angeblich über eine Milliarde US-Dollar hat sich Prime Video allein die erste Staffel seiner Mega-Serie "Die Ringe der Macht" kosten lassen. Das Mammut-Projekt des Internet-Riesen startete nach langer Vorbereitungs- und Produktionszeit am Freitag in nach Amazon-Angaben über 240 Ländern unserer Welt. Und es legte den erwarteten Rekord-Start hin. "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" hat – ebenfalls nach Angaben von Prime Video - am ersten Tag weltweit mehr als 25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt und damit alle bisherigen Rekorde gebrochen.

Nicht ins Detail gegangen ist Amazon bezüglich der Messung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Daten sind somit grundsätzlich schwer mit den offiziell von der AGF erhobenen Werten, die immer Durchschnittsreichweiten sind, vergleichbar. Als klaren Fakt mitnehmen kann man also: "Die Ringe der Macht" liefen bei Amazon Prime Video binnen 24 Stunden stärker als jede andere neue Serie.

"Es ist irgendwie passend, dass Tolkiens Geschichten - die zu den beliebtesten aller Zeiten gehören und von vielen als der wahre Ursprung des Fantasy-Genres angesehen werden - uns zu diesem stolzen Moment geführt haben. Ich bin dem Tolkien Estate - und unseren Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay, der ausführenden Produzentin Lindsey Weber, den Darstellern und der Crew - für ihre unermüdliche Zusammenarbeit und grenzenlose kreative Energie sehr dankbar", sagte Amazon-Studios-Chefin Jennifer Salke in einem Pressestatement am Wochenende.

Nachdem am Freitag nun die beiden Auftaktepisoden der neuen Serie auf einen Schlag veröffentlicht wurden, geht es fortan immer freitags mit einer weiteren Folge weiter. Das Staffelfinale soll ab dem 14. Oktober 2022 verfügbar sein.