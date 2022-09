am 05.09.2022 - 12:04 Uhr

Noch im September wird der Streamingdienst Discovery+ sein nächstes deutsches Original produzieren. Es handelt sich dabei um eine von Good Times kommende Promi-Dating-Show namens "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück". Darin wollen drei Promi-Singles herausfinden, wie man heutzutage die große Liebe findet. Mit dabei sind Filip Pavlovic und Eva Benetatou, die beide aus dem "Bachelor"-Universum bekannt sind. Außerdem mischt Janine Pink mit, die früher unter anderem schon bei "Promi Big Brother" mitmachte. Die Episoden sollen wöchentlich donnerstags, beginnend am 22. September, veröffentlicht werden.

In dem Format warten auf die drei nach Discovery-Angaben 50 Dates, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während Dschungelkönig Filip Pavlovic beim Poledance Kurs eine sportliche Herzdame auf kleinem Fuß sucht, macht sich die ehemalige “Promi Big Brother”-Siegerin Janine Pink in einer Kutsche auf die Jagd nach Mr. Right. Eva setzt bei der Suche nach ihrer besseren Hälfte ab sofort auf die Hilfe von Mama Sula und eines "hinreißend wolligen" Alpakas.

Noch unklar ist, ob "Ready Steady Love" künftig auch im Free-TV eingeplant ist. Eine Discovery+-Eigenproduktion mit Daniela Katzenberger etwa wurde einigen Wochen nach der Premiere auf der Streamingplattform auch von TLC gezeigt.