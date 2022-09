am 05.09.2022 - 13:08 Uhr

Als Wolfgang Stumph in seiner Rolle als "Stubbe" Anfang 2021 in Dresden ermittelte, schauten mehr als neun Millionen Krimifans durchschnittlich allein die lineare Erstausstrahlung im ZDF. Nun haben die Dreharbeiten zu einem weiteren "Stubbe"-90-Minüter begonnen, wieder in Dresden. Die Episode trägt diesmal den Titel "Ausgeliefert" – darin gehen Vater und Tochter Stubbe (ebenfalls wieder mit dabei ist Stefanie Stumph) auf die Spur eines ausbeuterischen Dresdner Lieferdienstes.

Vater Stubbe ist nicht nur als Großvater gefordert, sondern ermittelt auch auf eigene Faust, als das Fahrrad seines besten Freundes gestohlen wird. In der Folge geht es auch um einen boomenden Lieferdienst, für den die Nachbarin von Tochter Christiane arbeitet. Als sie am Elbufer tot aufgefunden wird, verbünden sich Vater und Tochter Stubbe. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch etwa drei Wochen.

Das Drehbuch schrieben Markus B. Altmeyer und Bernd Böhlich, der auch Regie führt. "Stubbe" lief erstmals 1995 im ZDF, mit der 50. Folge, die auf den Namen "Mordfall Maria" hörte, war dann 2014 Schluss. Seitdem sind bis dato zwei Serienspecials ausgestrahlt worden. "Tod auf der Insel" wurde vom ZDF kurz vor Weihnachten 2018 erstausgestrahlt, "Tödliche Hilfe" folgte Anfang 2021. Für "Ausgeliefert" gibt es noch keinen Sendetermin.