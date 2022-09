Vergangene Woche, als die "ran NFL"-Crew zum Grill-Event mit Fans einlud, klang "ran"-Redaktionsleiter Alex Rösner noch halbwegs hoffnungsvoll. Die Bemühungen von "ran NFL" in der Vergangenheit und auch die um das kommende Spiel auf deutschen Boden würden zeigen, wie gerne seine Redaktion auch langfristig von der amerikanischen Profi-Liga berichten würde. Dazu wird es aber nicht kommen. Der "Super Bowl 2023" wird der letzte sein, den ProSieben überträgt. Die National Football League hat sich entschieden, die Free-TV-Rechte ab Herbst 2023 und dann für gleich fünf Jahre an die Konkurrenz von RTL zu vergeben. Wie viel Geld der Deal einbringt, wurde nicht bekannt.

Bedauern bei "ran NFL"

Für ProSieben und ProSieben Maxx ist der Verlust der Rechte schmerzhaft. 2012 hatte "ran", damals noch in Sat.1, mit der Übertragung des "Super Bowl" begonnen. 2015 folgte die Erweiterung auf die Regular Season. In einem Statement sagte "ran"-Sportchef Alex Rösner am Dienstag: "Wir sind stolz mit #ranNFL und der Unterstützung einer treuen, engagierten und stetig wachsenden Football-Community die erfolgreichste TV-Sport-Geschichte der vergangenen Jahrzehnte erzählt zu haben." "ran" habe in den vergangenen zehn Jahren die Nischensportart American Football in Deutschland zum erfolgreichen Sportformat für die Primetime etabliert. "Inzwischen laufen in dieser Saison 57 NFL-Spiele live im Free TV, 24 davon auf ProSieben zur besten Sendezeit", so Rösner. Man freue sich, wie jedes Jahr, auf eine "großartige Football Saison", die man mit der #ranNFLsüchtig-Community in vollen Zügen genießen wolle und bedauere, "dass die NFL unser Angebot, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortzusetzen, nicht angenommen hat."