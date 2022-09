Für den kommenden Winter ist bekanntlich der Start der neuen und je drei Stunden langen Live-Nachmittagsshow "Volles Haus!" in Sat.1 geplant. Doch so lange möchten sich die Verantwortlichen des Senders die mitunter richtig schwachen Quoten in der Access Prime nicht mehr anschauen. Schon ab dem 24. Oktober wurde somit ein neuer Vorabend (und Spätnachmittag) angekündigt – die ein oder andere Überraschung inklusive. So ist nun fix, dass das Comeback des Dailytalks "Britt", das eigentlich im Rahmen von "Volles Haus" geplant war, schon früher und zunächst auch eigenständig über die Bühne geht.

Themen wie "Albtraum Botox – früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück – ist das dein Enkel?" sollen dann jeweils um 16 Uhr besprochen werden, also auf dem Sendeplatz, auf dem aktuell noch die Scripted Reality "Klinik am Südring" beheimatet ist. Sat.1-Chef Daniel Rosemann begründete die Entscheidung mit einer "mehr als überschwänglichen Resonanz auf das Comeback."



Neu sortiert wird ab Oktober auch die Zeit nach 18 Uhr. Derzeit setzt Sat.1 hier auf vier Episoden von "Lenßen übernimmt". Wegen schwacher "K 11"-Quoten war die tägliche Dosis des Ingo-Lenßen-Formats erst kürzlich erhöht worden. Ab der letzten Oktober-Woche übernimmt der Anwalt dann wieder nur die 17-Uhr-Stunde. Auf 18 Uhr rückt dann die Kochsendung "Doppelt kocht besser!" vor, die sich derzeit gegen "Das perfekte Dinner" von Vox mehr als nur schwer tut. Mit im Schnitt gerade einmal 3,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ist die Kochshow mit Alex Kumptner ein Flop. Ob allein der frühere Slot hilft?



Für den Slot um 19 Uhr überrascht Sat.1 indes mit der Ankündigung einer täglichen "Mein Mann kann"-Version, präsentiert von Daniel Boschmann. Nach "Endlich Feierabend" und "Ab durch die Mitte" geht es für den Moderator also zurück in den Vorabend. In der knapp einstündigen Vorabendsendung sollen "Frauen aus dem wahren Leben" mit den Fähigkeiten ihres Mannes spielen. Für die Primetime im kommenden Jahr ist bereits eine weitere Staffel mit prominenten Teilnehmenden geplant.