Ist dieser Sendeplatz wahrlich 'pompöös'? Wohl eher nicht. RTL hat einen Starttermin für eine neue und aus fünf Episoden bestehende Docutainment-Produktion mit Halard Glööckler gefunden. Der Teilnehmer des Dschungelcamps 2022, im Hauptberuf Designer, ist ab dem 1. Oktober immer am Samstagnachmittag bei RTL zu sehen. Er übernimmt den Slot um 15:45 Uhr, der bis Ende September noch von alten "Blaulicht-Report"-Folgen bespielt wird.

"Pompöös! Die fabelhafte Welt des Harald Glööckler" will in der Sendung schweren Zeiten trotzen und bereitet eine besondere Show in Wien vor. Kameras haben ihn bei der Vorbereitung begleitet. Zu sehen sind aber auch Momente seiner Geburtstagsfeier auf seinem Anwesen in Kirchheim oder seine Tätigkeit bei einer Modenschau in der Hauptstadt. Direkt nach der Glööckler-Doku plant RTL im Oktober mit den Magazinen "Explosiv – Weekend" (16:45 Uhr) sowie "Gala" (17.45 Uhr).

Anfang Oktober sind zudem auch Günther Jauch und Inka Bause im RTL-Programm zurück. Jauch wird sowohl am Montag, 3. Oktober als auch am Dienstag, 4. Oktober ab 20:15 Uhr lange Ausgaben eines "Wer wird Millionär? Zockerspecials" präsentieren. Diese laufen rund drei Stunden, die Dienstagsfolge wird von "RTL Direkt" unterbrochen.

Am Tag der Deutschen Einheit präsentiert Inka Bause obendrein "die neuen Bauern" von "Bauer sucht Frau international". Zu sehen gibt es diese ab 19:05 Uhr. "Von Europa bis Afrika, von Asien bis Südamerika, die Suche nach dem großen Liebesglück geht weiter", heißt es seitens RTL – ohne näher auf Details zur kommenden Staffel einzugehen. Die zurückliegende Staffel, gezeigt im April und Mai am Montagabend, holte rund zehneinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und somit durchaus noch ausbaufähige Werte.