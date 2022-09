Auch in der neuen Fußballsaison werden die Übertragungen der Primetime-Spiele der UEFA Europa League erst um 21 Uhr angepfiffen. Für Rechteinhaber RTL bedeutet das in der Theorie: 45 Minuten Vorberichterstattung. Zuletzt zeigte sich aber in den uns vorliegenden AdScanner-Daten, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer erst kurz vor Anpfiff einschalten – und eine überlange Vorberichterstattung nicht bei allen auf großes Interesse stößt. Vermutlich auch deshalb nutzte RTL schon zuletzt den Donnerstabend gerne für News-Sondersendungen und strickt eine solche nun auch in dieser Woche wieder.

Ehe der SC Freiburg am Donnerstag in der UEFA Europa League gegen Qarabag FK antritt, meldet sich Peter Kloeppel ab 20:15 Uhr für 15 Minuten mit einem "RTL Aktuell Spezial" zum Thema "Preisschock in Deutschland - Wer soll das bezahlen?". Sat.1 machte vergangene Woche Donnerstag eine Sondersendung, gleich zwei Stunden lang, zu einem ganz ähnlichen Thema: Matthias Killing moderierte "Preisexplosion in Deutschland" und generierte damit rund sechseinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.



Peter Kloppel soll nun am Donnerstag über Auswirkungen im Falle von weiter steigenden Gas- und Strompreisen informieren. Geschaltet werden soll unter anderem zu einer Imbiss-Bude, Reporter Ulrich Klose soll ein Pfandhaus besuchen, das derzeit starken Zulauf hat und auch einen Blick auf das veränderte Konsumverhalten der Menschen werfen. Der Fußball-Countdown startet dann um 20:30 Uhr und dauert eine knappe halbe Stunde.