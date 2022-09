Wie erst zum Drehschluss des Projekts bekannt wurde, hat Streamingdienst RTL+ bei Odeon Fiction die Teenage-Comedy "Meme Girls" in Auftrag gegeben. Unter der Regie von Benjamin Gutsche ("All You Need") endeten die Dreharbeiten am zurückliegenden Wochenende, entstanden sind sechs Folgen rund um die angehende Influencerin Liv (Josie Hermer). Diese wird aufgrund ihres miserablen Notendurchschnitts von ihrem Vater zu einem Leben „offline“ verdonnert: Sie bekommt Internetverbot und wird gezwungen, vom Schicki-Micki-Privatgymnasium auf eine Normalo-Gesamtschule zu wechseln. Von ihre Karriere will sich Liv von der Schule nicht zerstören lassen.