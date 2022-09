© Philipp Sipos Felix Dachsel

"Der Aufstieg von Tim Geyer ist eine Erfolgsgeschichte made by Vice, die mich sehr freut. Tim genießt, nicht nur bei mir, großes Vertrauen und ist eine herausragende Führungspersönlichkeit mit klaren Werten und einem publizistischen Kompass", sagt Karin Helfer, Geschäftsführerin von Vice Media, über Geyer, der seine journalistische Ausbildung bei Focus in New York und dem Playboy in München machte.



"Die Welt braucht auch gerade jetzt wieder aufrichtigen, kritischen und zugleich unterhaltsamen Journalismus. Das können wir bei Vice verdammt gut", erklärt der neue Chefredakteur.