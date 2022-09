am 08.09.2022 - 13:22 Uhr

Esther Sedlaczek, der erst kürzlich ihren Einstand als Moderatorin und Pilawa-Nachfolgerin in der Sendung "Quizduell" gefeiert hat, übernimmt bereits am anstehenden Wochenende eine weitere neue Aufgabe. Die Sportjournalistin wird dann erstmals durch "Blickpunkt Sport" (sonntags, 21:45 Uhr) führen und somit im Bayerischen Rundfunk zu sehen sein. Esther Sedlaczek: "'Blickpunkt Sport' ist eine der traditionsreichsten Sportsendungen und ist mit einer langen Liste namhafter Moderatorinnen und Moderatoren verbunden" Es sei für sie eine "spannende neue Aufgabe" und dazu ein "echtes Heimspiel" in ihrer Wahlheimat München.

In der Premien-Sendung von Sedlaczek soll Nadine Nurasyid, Cheftrainerin des American-Football-Teams Munich Cowboys und zugleich einzige Frau in Deutschland, die in dieser Sportart bei einem Männer-Profi-Team als Headcoach fungiert, zu Gast im BR-Studio sein.