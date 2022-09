Nachdem Queen Elizabeth II. am Donnerstag zunächst unter ärztlicher Aufsicht stand, wurde am Abend bekannt, dass sie verstorben ist. Mittags hatte der Buckingham Palast bereits ein kurzes Statement veröffentlicht, in dem es hieß, dass die Ärzte "besorgt" um den Gesundheitszustand Ihrer Majestät sind. Unter anderem die britische BBC berichten seitdem ausführlich rund um das Geschehen am Buckingham Palast. Der Tod führt nun zu zahlreichen Programmänderungen auch im deutschen Fernsehen.

In Deutschland hat RTL nun eine Programmänderung für den Donnerstagabend angekündigt. Eigentlich sollte ab 20:15 Uhr eine 15 Minuten lange Sondersendung rund um die steigenden Preise in Deutschland laufen. Unter anderem war eine Schalte in eine Imbiss-Bude geplant. Jetzt widmet sich die Nachrichtensondersendung mit Peter Kloeppel der "Sorge um die Queen". Sie wird auf 45 Minuten Sendezeit verlängert und endet somit erst unmittelbar vor dem Anpfiff eines Europa-League-Spiels mit Beteiliung der Freiburger Mannschaft, für das RTL die Übertragungsrechte hat. Unmittelbar nach dem Abpfiff, also gegen 23 Uhr, will das "RTL Nachtjournal" mit einer verlängerten Ausgabe informieren.