Nach dem Tod der Queen wird es in den kommenden Tagen wohl noch zahlreiche Programmänderungen geben. Für diesen Freitag haben erste Sender bereits einige angekündigt. So entschied Sat.1 kurzerhand, sein "Frühstücksfernsehen" bis 12:00 Uhr zu verlängern. Auch die morgendlichen "Punkt"-Sendungen bei RTL begannen früher und endeten etwas später als geplant.

Darüber hinaus sendete RTL am Vormittag ab 9:45 Uhr die Dokumentation "Elizabth II - Eine Windsor der Superlative". Für den Nachmittag hat der Privatsender darüber hinaus eine weitere Dokumentation über die am Donnersrtag verstorbene Königin angekündigt: Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr läuft nun "Elizabeth II - Ein Leben zwischen Herz und Krone", gefolgt von einem auf 30 Minuten verlängerten "RTL aktuell Spezial". Fest steht auch, dass die Nachrichtensender einen Schwerpunkt auf die weiteren Ereignisse legen werden.

Das Promimagazin "Exclusiv" geht derweil am Freitag ausnahmsweise schon um 18:00 Uhr auf Sendung - mit einer 45-minütigen Spezial-Ausgabe. Damit kommt es zum Magazin-Duell, denn auch Sat.1 wird noch einmal auf den Tod der Queen reagieren. Ebenfalls für 18:00 Uhr hat der Privatsender ein "Sat.1 Spezial" mit dem Titel "England trauert um die Queen" in Aussicht gestellt.

Der History Channel hat derweil angekündigt, am Freitagabend um 20:15 Uhr die einstündige Dokumentation "Queen Elizabeth und Princess Margaret" in deutscher Erstausstrahlung zu zeigen. Dabei handelt es sich um eine Episode der vierteiligen Doku-Reihe "Einflussreiche Schwestern der Geschichte" zu prominenten Frauen der Weltgeschichte. Die Reihe wird am 9. und 10. Dezember dieses Jahres auf dem History Channel gesendet, so dass die Episode zu Queen Elizabeth II. dann erneut zu sehen sein wird.

Und auch Arte reagiert: Der Kultursender wird am Samstag um 20:15 Uhr den Dokumentarfilm "Elizabeth II., ganz privat" von BBC Studios senden, gefolgt von "Die Queens und ihre Premiers".

Am Donnerstagabend waren zahlreiche Sondersendungen anlässlich des Todes der Queen auf großes Interesse gestoßen. Alleine den "Brennpunkt" im Ersten verfolgten mehr als sechs Millionen Menschen, aber auch RTL erzielte mit seinem "RTL aktuell Spezial" in der Primetime hohe Quoten (DWDL.de berichtete).