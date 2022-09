Hinter Dieter Pienkny liegen anstrengende Wochen. Nach dem Rücktritt von Friederike von Kirchbach als Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats hat er sich als Nachfolger um eine Interimsintendantin der ARD-Anstalt gekümmert und Katrin Vernau gefunden. Vernau wurde nun vor wenigen Tagen zur Interims-Intendantin gewählt. Pienkny wird sich in der kommenden Amtszeit des RBB-Rundfunkrats nicht mehr zur Wahl stellen – diese beginnt im Februar 2023.

Der Bezirksvorstand des DGB Berlin-Brandenburg hat nun die Vorsitzende der DGB-Vertretung in Berlin und Brandenburg Katja Karger aufgestellt. Sie soll Pienknys Nachfolgerin werden. Karger sagte in diesem Zuge: "Die jüngst bekannt gewordenen Missstände in der Leitungsebene des RBB zeigen: Es kann kein Weiter-So geben."



Die großen Herausforderungen, die mit ihrer neuen Aufgabe verbunden seien, sehe sie – und sie stelle sich ihnen gerne, so Karger. Ein bisschen Medienerfahrung hat die gebürtige Bremerin übrigens. In den 90ern war Karger für den Radiosender ffn tätig, sie wirkte nicht nur als Redaktionsassistentin, sondern setzte sich im Betriebsrat auch für die Belange der Mitarbeitenden ein.