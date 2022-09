Neu angekündigt wurde von Prime Video am Montagnachmittag und damit nur wenige Tage nachdem ProSieben seinen verlängerten Deal mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufee-Umlauf verkündete, eine neue Show mit Joko Winterscheidt. Zum Inhalt gibt es keine Angaben. "Ich werde ab Anfang nächsten Jahres bei Prime Video zu sehen sein. Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen", erklärt der Gastgeber.

Mit Martina Hill macht Prime Video eine neue Sketch-Comedy mit dem Titel "Hillarious", in der sie "auf ihre unnachahmliche Art in diverse Rollen schlüpft und sich prominente Gäste für besondere Sketche einlädt, die sich wie ein roter Faden durch jede der acht Episoden ziehen." Im Frühjahr 2023 soll das Format kommen und wird von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit Hillux Film- und Fernsehproduktion produziert. Produzent ist Georg Kappenstein, als Executive Producer ist Sebastian Benthues verantwortlich.

Unter dem Arbeitstitel "Silber" kündigte Prime Video einen neuen Film basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Kerstin Gier an. Zu sehen sind u.a. Jana McKinnon, Riva Krymalowski und Nicolette Krebitz. Produzentin des Werks bei Constantin Film ist Lena Schömann und das Drehbuch stammt von Sina Flammang in Zusammenarbeit mit Christian Ditter.

Nach der ARD legt Prime Video noch eine Dokuserie über Jan Ullrich vor, will aber nicht nur über den Radprofi berichten sondern arbeitet für die vierteilige "Hochglanzdokumentation" auch mit Ullrich. Titel des Projekts aus dem Hause Constantin Dokumentation ist "Jan Ullrich - Der Gejagte". Dazu der Protagonist: "In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde." Produzentin ist Susanne Laermann, als Executive Producer tritt Jan Klophaus auf, die Regie führt Sebastian Dehnhardt.

Nach Einblicken in das Vereinsleben von Borussia Dortmund und dem FY Bayern München widmet Prime Video jetzt der deutschen Herren-Fußballnationalmannschaft eine sechsteilige "All or Nothing"-Dokuserie über die Vorbereitungen und den Wettbewerb der FIFA-WM in Katar. Das Projekt wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentay produziert. Regie führt Christian Twente, Produzent ist Marc Lepetit.

Nicht neu als Format aber in der Besetzung kommt im Frühjahr 2023 die vierte Staffel der Comedyshow "LOL - Last one laughing". Hier bestätigte Prime Video-Chef Kaspar Pflüger die ersten Namen. Mit dabei sind demnach schon mal Martina Hill, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Hazel Brugger, Jan van Weyde, Elton, Michael Mittermeier und Kurt Krömer.

Über diese Ankündigungen gab Prime Video einen Fahrplan für die kommenden Monate bekannt: Am 23. September startet die 90-minütige Dokumentation "Apache bleibt gleich" über den Rapstar, am 11. November startet die zweite Staffel von "Die Discounter", am 18. November der Liebesfilm "Sachertorte" mit Max Hubacher und Maeve Metelka und am 30. November die Comedyserie "Love Additcs" mit u.a. Annette Frier. Mit "Friedliche Weihnachten" folgt am 9. Dezember noch eine sechsteilige Weihnachtsserie mit u.a. Valerie Huber, Timur Bartels, Uwe Ochsenknecht, Esther Schweins und Wayne Carpendale.

Zu Jahresanfang 2023 soll dann "German Crime Story: Gefesselt" als erste deutsche True Crime-Serie von Prime Video starten, in den Hauptrollen mit Oliver Masucci und Angelina Händisch. Im Frühjahr kommt dann das in den 80er Jahren angesiedelte. Und von der NeueSuper produzierte, sechsteilige Reeperbahn-Epos "Luden". Mitte 2023 folgt die sechsteilige Fantasy-Serie "Der Greif" von W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film nach dem Roman von Wolfgang Hohlbein. Im Herbst 2023 dann "Die Therapie", ein sechsteiliger Psychothriller nach dem gleichnamigen Buch von Sebastian Fitzek, produziert von Regina Film. Noch kein Datum, weil gerade erst in Dreh gegangen, hat "Save Me" von UFA Fiction mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung.