Wayne Carpendale übernimmt die Moderation der neuen Datingshow "Herz an Bord - frisch verliebt auf hohe See", bei der es sich um eine Eigenentwicklung von Vox handelt. Aufgezeichnet wird die Show aktuell im Mittelmeerraum an Bord der AIDA Cosma. Vier Frauen suchen in dem vierteiligen Primetime-Format die große Liebe.

In jeder Folge müssen sich die Frauen jeweils zwischen zwei Männern entscheiden: Mit wem treten sie die nächste Etappe der Schiffsreise an und wer muss von Bord gehen? Wer lässt ihr Herz höherschlagen - der bisherige Reisebegleiter oder die neue Versuchung?

"Wir schicken unsere Singles in entspanntester Urlaubsstimmung in den schönsten Städten Europas in traumhafte und spektakuläre Dates", so Wayne Carpendale. "Ich bin dabei so 'ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App." Als TV-Amor kennt sich der 45-Jährige aus, schließlich war er vor einigen Jahren bereits Moderator der kurzlebigen Neuauflage von "Nur die Liebe zählt".

Die Ausstrahlung von "Herz an Bord" soll im kommenden Jahr erfolgen. Produziert wird die Show von RTL Studios. Producerin ist Jil DeStefano, als Executive Producerin fungiert Steffi Essfeld.