Fast drei Monate ist es her, dass sich im Ersten zum bislang letzten Mal ein "Brennpunkt" mit dem Krieg in der Ukraine befasste. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen wird nun allerdings mal wieder das Programm geändert: Wie jetzt bekannt wurde, wird es am Montagabend um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" mit dem Titel "Krieg gegen die Ukraine" zu sehen geben, der von Ellen Ehni moderiert wird.

In den vergangenen Tagen hatte die ukrainische Armee im Osten des Landes immer neue militärische Erfolge vermeldet. In der viertelstündigen Sondersendung soll es um die Frage gehen, ob die jüngsten Erfolgsmeldungen eine Wende in Russlands Krieg gegen die Ukraine darstellen und was all das für den Kreml bedeutet, zumal inzwischen kritische Stimmen lauter geworden sind.

Durch den "Brennpunkt" verschiebt sich der Beginn der Naturdoku "Erlebnis Erde" auf 20:30 Uhr, "Hart aber fair" beginnt um 21:15 Uhr. Auch die "Tagesthemen" und die weiteren Sendungen fangen jeweils 15 Minuten später an als ursprünglich geplant.

Eine Sondersendung wird es am Montag aber nicht nur im Ersten zu sehen geben: Das ZDF hat für 19:20 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Wendepunkt im Ukraine-Krieg?" angekündigt. Die Moderation übernimmt Antje Pieper. Das Wirtschaftsmagazin "Wiso" beginnt wegen des Specials erst um 19:40 Uhr in einer verkürzten Version.