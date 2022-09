Großbritannien und der Rest der Welt nehmen in diesen Tagen Abschied von der vergangene Woche verstorbenen Queen Elizabeth II. Für Mittwoch ist etwa ein Trauerzug vom Buckingham Palast zum Parlament geplant, hunderttausende Briten werden dazu erwartet. RTL wird anlässlich des Trauerzuges sein Nachmittagsprogramm ändern und ab mittags insgesamt fünf Stunden live am Stück Informationsprogramme senden.

Wie üblich läuft ab zwölf Uhr das 180 Minuten lange "Punkt 12", dem dann aber keine Doppelfolge von "Die Retourenprofis" folgt, sondern ein zweistündiges "Exclusiv Spezial" ab 15 Uhr. "Goodbye Queen – die Welt verneigt sich", so der Titel der "Exclusiv"-Sondersendung soll von Frauke Ludowig moderiert werden. Als Gäste angekündigt haben sich Royal-Experte Michael Begasse und Guido Maria Kretschmer. Sie sollen die Bilder der Trauer-Prozession einordnen. Auch Nachrichtensender ntv wird den Trauerzug indes live übertragen. Beim Nachrichtensender ist Ulrich von der Osten als Moderator der Spezial-Sendung ab 15 Uhr eingeplant.



Zudem wird Das Erste kurzfristig am Mittwoch ein Spezial ins Programm nehmen und beginnend um 13 Uhr gleich vier Stunden lang berichten. "Abschied von der Queen" soll von Julia-Niharika Sen präsentiert werden. Die Bilder aus Großbritannien sollen von Leontine von Schmettow kommentiert werden. Das eigentlich geplante Nachmittagsprogramm, unter anderem bestehend aus den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe" und der Wiederholung von "Um Himmels Willen", entfällt. Etwas kurios ist indes, dass auch das ZDF am Mittwochnachmittag live übertragen will - und somit parallel zum Ersten, ebenfalls vier Stunden lang ab 13 Uhr. Moderieren wird Chefredakteur Peter Frey. An seiner Seite sind die Expertinnen Julia Melchior, Diana Zimmermann und Karina Urbach.