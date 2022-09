Reichlich glücklos agiert seit dem Sommer die neue Sat.1-Vorabendkochshow "Doppelt kocht besser!". Aktuell sendet Sat.1 diese von Montag bis Freitag auf dem Sendeplatz um 19 Uhr und somit in direkter Konkurrenz zum etablierten "perfekten Dinner" im Vox-Programm. Die Quittung: Mit bis dato nur 3,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil im Schnitt ist die Constantin-Entertainment-Produktion kein Erfolg. Neue Sendeplätze sollen es nun richten: Ab Ende Oktober wird "Doppelt kocht besser", wie berichtet, bereits um 18 Uhr gesendet.





Bereits ab dem 21. September ist die Sendung zudem mittwochs in der Late-Prime eingeplant. "Doppelt kocht besser" wird neues Lead-Out der dann startenden neuen Staffel des Koch-Castings "The Taste". Somit wird der Mittwochabend in Sat.1 auch zum großen Alexander Kumptner-Abend. Ab 20:15 Uhr ist er in der Castingshow Teil der Jury, ab 23:35 Uhr moderiert er dann "Doppelt kocht besser".



Für "The Taste" ist es indes bereits die zehnte Staffel, die ansteht. Neben Kumptner sitzen auch Alexander Herrmann, Tim Raue sowie Frank Rosin in der Jury. Durch die Sendung führt Angelina Kirsch. In der neuen Staffel kochen 26 Talente aus Deutschland und Österreich "spektakuläre Löffelkreationen", wie Sat.1 es umschreibt. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt schließlich 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Jeweils die erste Aufgabe in der Sendung. Sie müssen bei einer Blindverkostung die Jury überzeugen.

Die zurückliegende Staffel, die Sat.1 im Schnitt elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bescherte, war die erfolgreichste bisher. Somit hat sich "The Taste" zu einer der derzeit erfolgreichsten Sat.1-Showproduktionen gemausert. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.