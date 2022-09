Mit einem gänzlich neuen Haarschnitt geht nicht selten auch der Traum nach einer generellen Lebensveränderung einher. So erzählte auch im vergangenen Jahren die Sendung "Waschen, schneiden, leben" im ZDFneo-Programm Geschichten über innere und äußere Veränderungen von Menschen, vorgetragen in einem Kölner Friseursalon. Neben den Friseurinnen und Friseuren sorgen in der Sendung auch zwei Visagistinnen mal mit Farbe, mal mit einer Handmassage für das nötige Wohlbefinden. Und auch für das passende Outfit wird in dem Format gesorgt. So recht zündeten die 25 Episoden zum Auftakt nicht; linear erreichten sie auf dem Sendeplatz um 17:45 Uhr gerade einmal etwas mehr als 100.000 Zusehende, also deutlich weniger als Re-Runs von "Bares für Rares" einige Minuten später.

Und dennoch ist eine zweite Staffel entstanden, die mit 40 Ausgaben sogar noch ein wenig üppiger ausfällt als die Debütrunde. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 17. Oktober und dann auch auf einem neuen Sendeplatz. Fortan läuft die Sendung der Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion auf dem Slot um 18:35 Uhr. Dort löst sie Wiederholungen von "Duell der Gartenprofis" ab. Die Episoden werden zudem vormittags um kurz nach zehn Uhr nochmals wiederholt.

Für zehn Uhr am Montag hat ZDFneo obendrein einen anderen Service angekündigt. Dann sollen in den jeweiligen Ausstrahlungswochen schon alle fünf Episoden der Woche in der ZDF Mediathek "zum Binge-Watching" bereit stehen.

Am Programmumfeld wird sich übrigens nichts ändern. Ehe ZDFneo in den Friseursalon einlädt, laufen ab kurz nach 17 Uhr zwei Episoden der früheren US-Krimiserie "Monk", ab zirka halb acht abends ist die Trödelshow "Bares für Rares" im ZDFneo-Programm zu sehen.