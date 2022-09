Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat alle festangestellten und freien Journalistinnen und Journalisten sowie Volontärinnen und Volontäre des WDR an sämtlichen Standorten und in allen Redaktionen in Nordrhein-Westfalken dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Streik führt schon seit Dienstagmorgen zu Problemen bei der Produktion verschiedener WDR-Programme. So konnte etwa am Vormittag nur eine Notausgabe von "Live nach Neun", bestehend aus Best-Of-Videos, im Ersten laufen.

Die Streikenden fordern fünf Prozent mehr Gehalt für Feste und fünf Prozent mehr Effektivhonorar für frei Mitarbeitende sowie einen "angemessenen Inflationsausgleich." Aus Sicht des DJV habe der WDR bislang "kein akzeptables Angebot" vorgelegt. "Im Gegenteil. Statt sich als verantwortungsbewusster Arbeitgeber zu präsentieren, legte der WDR trotz Rekordinflation den Gewerkschaften das schlechteste Angebot seit jeher vor", erklärte der DJV. "Deswegen müssen wir nun streiken."