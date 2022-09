Mit der kurzfristigen Live-Übertragung des Basketballspiels zwischen Deutschland und Griechenland hat RTL ein glückliches Händchen bewiesen. Nicht nur, dass das deutsche Team um Dennis Schröder den Top-Favoriten schlug - der Sender wurde am Dienstagabend auch mit tollen Quoten belohnt (DWDL.de berichtete). Unklar war bislang allerdings noch, ob der Privatsender auch über das Viertelfinale hinaus am Ball bleiben wird.

Tatsächlich ist die Entscheidung längst gefallen: Wie ein RTL-Sprecher am Mittwoch gegenüber DWDL.de bestätigte, wird RTL auch das Halbfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien bei der Basketball-Europameisterschaft übertragen. Dieses findet am Freitag statt - was dafür sorgt, dass das Staffel-Finale von "Lego Masters" verschoben werden. Auf welchem Sendeplatz die Show zu Ende gehen wird, steht noch nicht fest. Denkbar wäre eine Verschiebung um eine Woche, immerhin ist für den kommenden Freitag bislang nur eine Wiederholung der "Chartshow" eingeplant.

Klar ist dagegen, dass RTL bei der Basketball-EM erneut auf sein bewährtes Personal setzen wird: Laura Papendick übernimmt auch beim Halbfinale die Moderation, während Frank Buschmann - wohl gewohnt euphorisch - am Mikrofon sitzen wird. Möglich wurden die kurzfristigen Live-Übertragungen durch einen Deal mit der Deutschen Telekom, die die Basketball-EM auf ihrer Plattform Magenta Sport zeigt. Nach DWDL.de-Informationen haben sich beide Seiten bereits darüber verständigt, dass auch das Finale bei RTL zu sehen sein wird, sollte sich das deutsche Team dafür qualifizieren.

Mit den Quoten des Viertelfinals kann man in Köln jedenfalls sehr zufrieden sein: In der Schlussphase fieberten am Dienstagabend über zwei Millionen Fans vor dem Fernseher mit und in der Zielgruppe war der Sender während der gesamten Übertragung Marktführer. Nach 22 Uhr lag der Marktanteil bei starken 18 Prozent.