am 14.09.2022 - 14:27 Uhr

Seit eineinhalb Wochen nutzt RTL nun schon das neue Nachrichtenstudio in Deutz. Während neben "RTL aktuell" auch das "Nachtjournal" bereits aus dem neuen realen Set kommt, sind die "Punkt"-Sendungen erst später an der Reihe. Hier kommt es nun noch einmal zu einer geringfügigen Verschiebung des Fahrplans.

Anders als zunächst geplant, wird "Punkt 12" in der kommenden Woche noch nicht aus dem neuen Nachrichtenstudio senden, wie eine Sendersprecherin am Mittwoch gegenüber DWDL.de bestätigte. Die erste "Punkt 12"-Sendung aus dem neuen Nachrichtenstudio ist nach jetzigen Stand stattdessen erst am 26. September geplant.

"Am kommenden Montag starten wir wie geplant mit "Punkt 6/7/8" aus dem neuen Studio", so die Sprecherin. "Den Start von 'Punkt 12' verschieben wir um eine Woche, da wir derzeit neben den zahlreichen Sondersendungen zur Queen leider krankheitsbedingt auch noch einige Ausfälle zu verzeichnen haben und das Team schonen wollen."

Auch so dürfte der kommende Montag für RTL eine Art Großkampftag werden, schließlich ist für diesen Tag auch die Beerdigung von Queen Elizabeth II. vorgesehen, die auch bei RTL zu sehen sein wird. Dass der Umzug noch nicht vollends abgeschlossen ist, zeigte sich auch am vergangenen Wochenende, als eine gemeinsame Sondersendung mit ntv nicht etwa aus dem neuen RTL-Studio gesendet wurde, sondern aus dem in die Jahre gekommenen Studio von ntv.