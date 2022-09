© Daniel van Moll/laif Tom Gamlich

Bei der Produktionsfirma soll es in den kommenden Wochen einen "fließenden Übergang" geben, wie es heißt. Künftig soll eine Doppelspitze die Geschicke des Unternehmens leiten, diese nimmt ihre Arbeit schon ab Oktober auf. Durch diesen Zug soll für alle Kundinnen und Kunden, aber auch für alle Projekte die gewohnte Qualität sichergestellt sein. Nikola Kohl, die seit 15 Jahren im Unternehmen ist, verantwortet bereits zahlreiche Produktionen des Hauses und tritt nun die Gesamtleitung gemeinsam mit Michel Nillesen an, der schon bei der Schwesterfirma idtv in den Niederlanden die kaufmännischen Geschicke lenkt.



Kohl sagt: "Die south&browse ist in den letzten Jahren konstant gewachsen und hat sich im Markt als Player für hochwertige Doku- und Factual Produktionen etabliert. Ich danke Tom für unsere jahrelange enge Zusammenarbeit und freue mich darauf, gemeinsam mit Michel Nillesen und unserem starken Team diesen Erfolgsweg fortzusetzen."

Der scheidende Chef Tom Gamlich erklärte indes, dass er sein Unternehmen gut dastehen sehe: "Auf einem gewachsenen Niveau mit langlaufenden Projekten und einem überragenden Team aus fast 60 festen Kolleginnen und Kollegen, so dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, das Unternehmen gut aufgestellt in bewährte Hände zu übergeben, um selbst etwas Neues zu machen."