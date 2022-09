Die späten Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League starten jeweils um 21 Uhr deutscher Zeit. Das heißt auch, dass zwischen Primetimestart und Anpfiff 45 Minuten liegen, doch RTL scheint nicht auf derart lange Vorberichte setzen zu wollen. Auch in dieser Woche wird es daher am Donnerstag zwischen 20:15 und 20:30 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" geben – und zwar zu einem Thema, das man schon in der Vorwoche am Donnerstagabend zeigen wollte. Damals war geplant, über den "Preisschock" zu sprechen, nun geht es um die "Kostenexplosion".