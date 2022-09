In der zurückliegenden Woche hat der Streamingdienst Joyn die erste Folge der Datingshow "Love is King" veröffentlicht. In dieser wird wieder gedatet wie vor vielen Jahren zu Hofe. Die Free-TV-Ausstrahlung der Produktion von ITV Studios Germany war bisher für einen "späteren Zeitpunkt" angedacht, doch allzu viel später wird es gar nicht. "Love is King" übernimmt schon im Oktober den "The Voice of Germany"-Sendeplatz bei ProSieben, läuft linear also donnerstags um 20:15 Uhr. Am 6. Oktober geht es los.

Die Datingshow umfasst sechs Episoden, sodass das Finale der ersten Staffel bei ProSieben noch vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Diese startet bekanntlich im Laufe des Novembers. Rund um das Thema Liebe dreht sich indessen auch ein neues Sat.1-Magazin, das montags in der Late-Prime beheimatet sein wird.

"Lieben & Leben in Hollywood" ist erstmals am 3. Oktober nach dem Staffelauftakt von "Hochzeit auf den ersten Blick" geplant. Die einstündige Sendung beginnt um kurz nach 23 Uhr und läuft eine Stunde lang. Darin soll ein Paartherapeut, Luis Kimyon, den aufregenden Lifestyle von Hollywoodstars beleuchten und die Lovestorys von Hollywoodstars einordnen.

So soll etwa dem Geheimnis einer "perfekten Hollywood-Ehe, wie sie uns Jessica Biel und Justin Timberlake vorleben" auf den Grund gegangen werden. Für zwei große Eigenproduktionen von Seven.One sind indes auch prominente Wiederholungsslots festgelegt. So steht nun fest, dass Sixx die jeweils aktuellen "The Masked Singer"-Folgen ab Anfang Oktober immer montags zur besten Sendezeit ausstrahlen wird. Sat.1 Gold wird unterdessen donnerstags die jeweils aktuelle "Hochzeit auf den ersten Blick"-Episode ab 20:15 Uhr ausstrahlen und damit ebenfalls in der ersten Oktober-Woche loslegen. Kleines Kuriosum: Bei Sat.1 Gold werden somit Wiederholungen von "Wenn Menschen verschwinden" nach nur einer Woche am Donnerstagabend direkt wieder abgelöst.