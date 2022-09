Wenn der internationale Clubfußball Mitte Oktober den vierten Gruppenspieltag absolviert, gibt RTL sein Free-TV-Livespiel an Nitro ab. An den ersten drei Spieltagen rollte und rollt der Ball beim großen Sender, am 13. Oktober aber nicht. Zur Primetime spielt dann Union Berlin gegen Malmö, doch RTL setzt stattdessen auf eine neue Reportage von Felix Hutt. Zur besten Sendezeit will der Reporter dann hinter die Kulissen der Mode(l)-Welt blicken.