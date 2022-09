am 15.09.2022 - 16:55 Uhr

Claus Grewenig, Chief Corporate Affairs Officer bei RTL Deutschland, ist als Vorstandsvorsitzender des Privatsender-Verbands VAUNET im Rahmen der Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Er hatte den Posten im Februar von Annette Kümmel übernommen (DWDL.de berichtete).

Mit Blick auf die jüngsten Skandale bei der ARD machte sich Claus Grewenig auf der Mitgliederversammlung für mehr Transparenz stark. "Wir brauchen einen wohlüberlegten Neustart im Dualen System - mit zwei starken Säulen und klarer Abgrenzung des Auftrags sowie einer Begrenzung der kommerziellen Aktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen", sagte er in Berlin. "Darauf sollten auch eine weitreichende Abschaffung von Werbung in den beitragsfinanzierten Programmen sowie klare Grenzziehungen, etwa im Bereich der Vermarktung von Podcasts, einzahlen."

Gleichzeitig forderte der Vorstandsvorsitzende des VAUNET eine Aufwertung der Rolle der Medienpolitik und einen gesicherten Rechtsrahmen zur Refinanzierung der Inhalte privater audiovisueller Medien. "Um der wirtschaftlichen und der konstitutiven Bedeutung der privaten Medien für Demokratie und Meinungsvielfalt Rechnung zu tragen, muss die Medienpolitik eine Aufwertung erfahren", so der Vorstandsvorsitzende. "Wir brauchen einen orchestrierten Dreiklang von Gesellschafts-, Wirtschafts- und Digitalpolitik mit Kohärenz auf allen Regulierungsebenen - Länder, Bund und Europa."

Konkret bedeute das eine bessere Abstimmung in diesen Themen und einen klar definierten Ansprechpartner der Bundesregierung für die Kultur und Kreativwirtschaft: "Wer plurale Medien möchte, muss ihren Rahmen aktiv gestalten. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher Belastungen braucht es für alle regulatorischen Initiativen hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen auf unsere Branche eine Medienverträglichkeitsprüfung," so Grewenig.

Weitere Vorstandsmitglieder gewählt

Ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt wurden Marco Maier, Geschäftsführer Radio/Tele FFH, als Fachbereichsvorsitzender Radio und Audiodienste, sowie Nina Gerhardt, Geschäftsführerin RTL Radio Deutschland, als seine Stellvertreterin. Als Schatzmeisterin des Verbandes wurde Kristina Freymuth, General Counsel DACH von Sky Deutschland, gewählt.

Michael Müller, Chief Distribution Officer, Legal & Regulatory und Leiter Medienpolitik bei ProSiebenSat.1 Media, wurde zum neuen Vorsitzenden des Fachbereichs TV und Multimedia gewählt. Er hatte nach dem Wechsel von Claus Grewenig an die Verbandsspitze bereits die fernsehspezifischen Themen des Fachbereichs federführend koordiniert. Zu seiner Stellvertreterin wählte der Fachbereich Sonja Schwetje, Chefredakteurin von ntv und RTL News Wirtschaft und Wissen.