Seit 2019 ist Tim Werner CEO der Mainstream Media AG, die vor über 20 Jahren von Gottfried Zmeck gegründet wurde und unter ihrem Dach unter anderem die Sendermarken Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV bündelt. Nun hat der Aufsichtsrat des Unternehmens den Vertrag von Werner langfristig verlängert. Er soll weitere fünf Jahre lang die Geschicke der Firma leiten. Zudem wurde Werner in dieser Woche auch in den Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia des Verbands Privater Medien (VAUNET) gewählt.

Gottfried Zmeck, Aufsichtsratsvorsitzender der Mainstream Media AG: "Dem Aufsichtsrat war es wichtig, in der Führung des Unternehmens eine gute Mischung aus bewährter Kontinuität und neuen Kräften zu haben. Dies gibt dem Unternehmen Stabilität und allen Partnern der Mainstream Media AG eine verlässliche Perspektive für die zukünftige Zusammenarbeit." Nach 15 Jahren in Diensten der Mainstream Media AG scheidet indes Horst Kümmel als Chief Financial Officer aus. Neuer CFO ist der 39-jährige Diplom-Kaufmann Johannes Walzer, der von der Studio 100 Gruppe kommt. Dort war er Financial Direktor und Prokurist. Kümmel soll der Mainstream Media AG in beratender Funktion erhalten bleiben, wie es heißt.



Zmeck sagt über Kümmel: "Er hat als Mann der ersten Stunde mit seiner großen Kompetenz und seinem Weitblick maßgeblichen Anteil an der Wachstumsstory der Mainstream Media AG."