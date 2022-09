am 17.09.2022 - 16:08 Uhr

Schauspieler Hans Sigl ist inzwischen vermehrt auch als Moderator gefragt. Nachdem er jüngst bereits durch die neue RTL-Quizshow "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" führte, setzt nun auch der Bayerische Rundfunk im Unterhaltungsbereich auf den Mann, den Millionen in seiner Rolle als "Bergdoktor" kennen.

Wie der BR am Samstag bestätigte, wird Hans Sigl in diesem Jahr erstmals "Die große Silvester-Show" moderieren. Er löst damit Jörg Pilawa ab, der seit einigen Monaten exklusiv an Sat.1 gebunden ist und für den Privatsender bislang - mit eher mäßigem Erfolg - zwei Quiz-Formate präsentierte. Ende des Jahres soll Pilawa für Sat.1 zudem die Moderation eines Jahresrückblicks übernehmen.

Die Sendung war 2017 aus dem "Musikantenstadl" hervorgegangen. Bei Pilawas Einstand im Jahr 2016 hatte die Show noch auf den Namen "Silvesterstadl" gehört. Ungeachtet der Staffel-Übergabe an Hans Sigl bleibt übrigens Francine Jordi weiterhin als Co-Moderatorin der Koproduktion von BR und SRF an Bord. Der ORF ist dagegen bei der Show künftig offensichtlich nicht mehr mit dabei.

Den Jahreswechsel feiern Sigl und Jordi übrigens schon einige Wochen zuvor, denn bei der "Silvester-Show" handelt es sich um eine Aufzeichnung, die am 18. November in der Baden-Arena in der Messe Offenburg stattfinden wird. Produziert wird die Sendung von Kimmig Entertainment.