Das Erste hat Sendetermine für das Serienevent "Das Netz" gefunden. Dabei handelt es sich um eine Reihe national eigenständig produzierter Serien, die sich zu einem länderübergreifend miteinander verflochtenen Serienkosmos zusammenfügt – somit sollen nicht weniger als die Grenzen von Fiktion und Realität verschwimmen. Die achtteilige Produktion aus Deutschland soll an drei aufeinanderfolgenden Abenden Einzug ins lineare Programm finden. Gleich vier Folgen am Stück laufen am Donnerstag, 3. November ab 20:15 Uhr – somit bespielt Das Erste also rund 180 Minuten an diesem Abend mit dem Stoff. Die Folgen fünf und sechs sollen sich dann am Freitag, 4. November ab 21:45 Uhr anschließen.

Die beiden finalen Episoden sind für Samstag, 5. November – ebenfalls ab 21:45 Uhr – geplant. In der ARD Mediathek soll die komplette Serie bereits ab dem 21. Oktober zum Abruf bereit stehen. Rick Ostermann inszenierte den deutschen Part des internationalen Serienprojekts, dem folgende Handlung zugrunde liegt: Am Rande eines abendlichen Fußballspiels in der „Alten Försterei“ stirbt ein junger Mann durch einen Messerstich in den Armen seines besten Freundes, des Hooligan Marcel Fork.

Fast zeitgleich kommt es auf dem Parkplatz des Geländes zu einem Unfall, den der Journalist Bosch schwer verletzt überlebt, während David, ein erfolgreicher Scout für junge Fußballtalente, vor den Augen seiner Freundin Lea Brandstätter im Auto verbrennt. Bereits am Morgen, als David Lea mit seinem Besuch in Berlin überraschte, hatte die idealistische Strafverteidigerin das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. David schien unter Druck zu stehen und sich verfolgt zu fühlen. Jochen Laube, Produzent Sommerhaus Serien, sagt: "Unsere Serie ist im Epizentrum der Fußball-Macht, der World Football Association WFA, angesiedelt. Hier laufen alle Fäden zusammen, von hier aus entwickelt sich über acht Folgen eine große Sprengkraft. Darüber hinaus erzählen wir auch Geschichten jenseits des Fußballplatzes, die sowohl für die Fußballwelt eine enorme Bedeutung haben, als auch den nicht-fußballaffinen Zuschauer*innen mit einem herausragenden Schauspielertrio Birgit Minichmayr, Eva Mattes und Max von der Groeben eine packende Serie versprechen."

In Österreich zeigt Servus TV beispielsweise eine "Das Netz"-Version. Diese Serie wird es ebenfalls in der ARD zu sehen geben. So soll sie ab dem 28. Oktober in der Mediathek zum Abruf bereit stehen und Mitte November linear ausgestrahlt werden. Konkret ist "Das Netz – Prometheus" mit ebenfalls vier Episoden am Stück am Donnerstag, 17. November im Ersten (20:15 Uhr) geplant. Die weiteren vier Folgen sind für Samstag, 19. November primetimefüllend eingeplant. Die Sommerhaus Serien GmbH produziert die acht Folgen in Koproduktion mit Das Netz GmbH, dem Gemeinschaftsunternehmen von Red Bull Media House und Beta Film, im Auftrag der ARD Degeto. Weitere Staffeln kommen etwa aus Italien, Portugal und Brasilien.