Dass Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben im August zum letzten Mal "RTL Aktuell" moderieren werden, ist schon seit einigen Monaten bekannt (DWDL.de berichtete). Wann genau sie ihren Abschied feiern, war bislang aber noch unklar. Nun hat RTL gegenüber DWDL.de bestätigt, dass die beiden Journalisten am 23. August zum letzten Mal durch die Nachrichtensendung führen werden.

Im Falle von Peter Kloeppel endet dann eine 32-jährige Ära, seit dem Jahr 1992 präsentiert Kloeppel die Nachrichten bei RTL und stieg im Verlauf der Zeit zum wichtigsten News-Erklärer im Privatfernsehen und zu einem der bekanntesten TV-Journalisten in Deutschland auf. Für Ulrike von der Groeben ist es sogar ein Abschied nach 35 Jahren. Sie steht bereits seit Ende der 80er für die RTL-News vor der Kamera.

Mit Kloeppel und von der Groeben verabschieden sich zwei für RTL prägende Köpfe. Die Nachfolge ist aber schon längst geregelt: In Köln setzt man künftig auf zwei Teams, die abwechselnd durch die Sendung führen sollen. Zum Einen sind das Roberta Bieling mit Andreas von Thien und Christopher Wittich mit Anna Fleischhauer. Darüber hinaus gibt es noch ein erweitertes Team aus Moderatorinnen und Moderatoren, die einspringen können (DWDL.de berichtete).

Einen Tag vor dem Abschied von Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben bei "RTL Aktuell" wird der Sender am späten Abend ein "Stern TV"-Spezial zeigen, in dem man sich noch einmal mit dem Anchorman beschäftigen wird. In der Sendung soll Peter Kloeppel mit Moderatorin Mareile Höppner über seinen Werdegang, seine Zukunftspläne und die Highlights seiner TV-Karriere sprechen. Zudem hat RTL "so manche Überraschung" für Kloeppel angekündigt. Los geht's um 23:20 Uhr.

Komplett von der Bildfläche verschwinden wird zumindest Peter Kloeppel übrigens nicht. Einen weiteren Einsatz bei seinem langjährigen Arbeitgeber hat er Anfang November, wenn in den USA ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt wird. "Ich weiß, dass ich an diesem Wahlabend hier in Köln sein werde und als Co-Kommentator unseren beiden neuen Anchorwoman und Anchorman zur Seite stehe", sagte Kloeppel zuletzt in einem Interview mit Antenne Bayern. RTL hat das auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Auch die Primetime-Reihe "Peter Kloeppel durchleuchtet" wird weitergehen, hier gibt es aber noch keine konkreten Sendetermine.