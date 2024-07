Unter dem Titel "Jugend – es ist kompliziert!" wird ZDFneo im September eine neue Sitcom ausstrahlen. Die acht je rund 22 Minuten langen Episoden sind ab dem 10. September immer dienstags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen zu sehen, bereits ab dem 6. September steht die gesamte Staffel zum Abruf in der ZDF-Mediathek bereit. Mastermind hinter der Serie ist Stefan Stuckmann, der die Bücher geschrieben hat und auch bei zwei Folgen Regie geführt hat.

Der Autor, Regisseur und Showrunner sagt in der Pressemappe zur Serie, dass er nach seiner letzten Serie ("Eichwald, MdB") mit seinem Beruf eigentlich "fertig" war. Es sei absehbar gewesen, dass die Sender "nicht in die besten Stoffe, sondern in die am besten vermarktbaren Geschichte investieren würden". Das Konzept für "Jugend" habe er aus Trotz geschrieben. Es sei eine Serie, "die es im modernen TV-Geschäft eigentlich nicht geben darf". Stuckmann: "‘Jugend’ hat keine steile Prämisse, die sich schnell weitererzählen lässt, keine großen Erzählbögen, die einen acht Jahre an den Bildschirm fesseln, und keine opulent-eskapistische Bilderwelt, für die man sein Streaming-Abo auf die 4k-Version upgradet."

Im Mittelpunkt der Sitcom stehen Cathrin (Sarah Gailer), Tim (Thomas Schubert), Sophie (Eli Riccardi), Frank (Leon Ullrich) und Susanne. Sie sind Freunde, Nachbarn und Familie, aber vor allem Menschen auf der Suche. Sie halten Ausschau nach Glück, nach Liebe oder manchmal auch einfach nach Geld für die nächste Miete. Aber genau wie die eigentliche Jugend eine Phase des Suchens und keine des Findens ist, beschäftigt sich auch "Jugend - es ist kompliziert" nicht mit dem Ziel, sondern mit dem Weg dorthin. Dabei geht es in feministische Fahrradläden, auf schwierige Dates oder um toxische Beziehungen zu Katzen.

Die Serie sei "nacktes, rohes Erzählen der bewährtesten Struktur der Fernsehwelt", sagt Stefan Stuckmann. "Eine lupenreine Sitcom, die ohne den Ballast epischer 100-Folgen-Storylines überall dorthin gehen kann, wo gute Geschichten warten. Eine Sitcom, deren klarer Studio-Look kein Relikt aus den 90ern ist, sondern eine bewusste Fokussierung auf Schauspiel und Story."

Neben Stuckmann haben auch Simon Ostermann und Hannah Dörr bei verschiedenen Folgen Regie geführt. Als Produktionsfirmen stehen Studio Zentral und SKP Entertainment hinter der Serie, Produzenten sind Lasse Scharpen und Lucas Schmidt. Executive Producer sind Stefan Stuckmann und Alexander Keil.