Nach 15 Jahren und zwei Monaten gab Ulrich Wickert am 31. August 2006 die Moderation der "Tagesthemen" ab und blieb damit Rekordhalter als derjenige, der das abendliche Nachrichtenmagazin im Ersten am längsten präsentierte - bis jetzt. Denn Caren Miosga, die ihre erste Sendung am 16. Juli 2007 als Nachfolgerin von Anne Will präsentierte, hat Wickert nun als am längsten amtierende Moderatorin überholt.

Um diese Nachricht zu verkünden kam Ulrich Wickert am Dienstag nochmal persönlich ins "Tagesthemen"-Studio, um Am Ende der Sendung seine "Niederlage" einzugestehen. "So ist das Leben, aber ich werde es verkraften", so Wickert, der die Sendung dann auch ganz traditionell beendete - mit den Wünschen für einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Caren Miosga wiederum wird Wickerts Rekord bei weitem übertreffen, erst kürzlich wurde ihre Vertrag um drei Jahre bis 2025 verlängert.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr erklären in einem gemeinsan Statement: "Caren Miosga hilft einem Millionenpublikum seit mehr als 15 Jahren, das Wichtigste des Tages einzuordnen. Dafür danken wir ihr sehr herzlich. Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme. Caren Miosga ist längst zur ‚Mrs. tagesthemen‘ geworden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit ihr."

Und Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-Aktuell, fügt hinzu: "Sie ist zupackend, aber niemals unfair. Hart in der Sache, aber dennoch charmant. Schlagfertig in ihren Interviews und sie nimmt als Moderatorin das Publikum an die Hand, um es durch den Nachrichtentag zu führen. Caren Miosga schafft es mit Ihrer Art, die 'tagesthemen' jeden Tag besser zu machen."