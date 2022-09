Eigentlich wollte RTL am zurückliegenden Samstag 35 Jahre "Dirty Dancing" mit einer Geburtstagsshow feiern. Doch die kurzfristige Übertragung mehrerer Basketball-EM-Spiele brachte eine Reihe von Programmverschiebungen mit sich, sodass auf dem Sendeplatz der Show plötzlich "Lego Masters" zu sehen war. Inzwischen ist ein neuer Sendetermin für das Jubiläum gefunden. Die knapp dreistündige Aufzeichnung, moderiert von Janin Ullmann, soll nun am Samstag, 15. Oktober 2022 zur besten Sendezeit über die Bildschirme flimmern.

Rebecca Mir, Vanessa Mai und Joachim Llambi sollen ebenso wie DJ Ötzi und Jeanette Biedermann mitfeiern. Der Filmklassiker aus dem Jahr 1987, "Dirty Dancing", soll dann am Abend darauf, also am Sonntag, 16. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTL laufen. Einige Stunden zuvor, also im Nachmittagsprogramm, ist dann auch die Ausstrahlung von "Dirty Dancing 2" vorgesehen.



A pro pos 2: Die zweite Staffel von "Die Ostseetaucher – Einsatz unter Wasser" wird beim Spartensender Nitro am Samstag, 15. Oktober 2022, debütieren. Sie läuft dann immer um 17:35 Uhr. Sechs frische Folgen sind als deutsche Free-TV-Premiere geplant. Die Quoten der vierteiligen ersten Runde, die vor rund einem Jahr auf eben diesem Sendeplatz lief, schwankten stark. Teils tat sich die Produktion mit nur etwa einem Prozent Marktanteil in der Zielgruppe reichlich schwer, im besten Fall landete man aber auch knapp unter der Drei-Prozent-Marke. "Die Ostseetaucher" übernehmen Mitte Oktober übrigens den Sendeplatz von "Die Macher vom Rhein". Aktuell läuft davon noch die sechsteilige erste Staffel.