Mit zwölf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen lief die erste Episode der Neuauflage von "Die 100.000 Mark Show" am ersten September-Sonntag zur besten Sendezeit recht gut. Knapp 1,7 Millionen Personen schauten, nach vorläufiger Messung, die Neuauflage der Unterhaltungsshow, erneut moderiert von Ulla Kock am Brink. Und auch wenn sich mancher Fan des Formats wünschte, weitere Folgen würden auf den Samstagabend gelegt, um somit einfacher bis zum Ende und somit bis nach halb zwölf Uhr abends dabei zu sein: Auch die zweite neue Folge wird RTL an einem Sonntagabend zeigen.

Das ist nun klar, denn RTL hat mitgeteilt, dass das Tresorknacken am 23. Oktober weitergehen soll. In verschiedenen Runden stellen sich dann wieder vier Paare sowohl sportlichen als auch intellektuellen Herausforderungen. Dabei müssen sie sich perfekt ergänzen, denn die Aufgaben haben es in sich und sind mal mit Köpfchen und Konzentration, mal mit Kraft und Kondition zu lösen. Insgesamt hat RTL vier neue Folgen der "100.000 Mark Show" herstellen lassen. Produziert hat Endemol Shine Germany.



Inhaltlich verantwortlich sind senderseitig Malte Kruber (Head of Producers) und Thorsten Gieselmann (Executive Producer) unter der Leitung von Unterhaltungschef Markus Küttner. "Die 100.000 Mark Show" ist dabei nur eine von mehreren Neuauflagen, die derzeit das deutsche Fernsehen erobern.

So hat Sat.1 für Ende des Jahres weitere Ausgaben von "Geh aufs Ganze" versprochen und RTL plant mit weiteren Ausstrahlungen von "Der Preis ist heiß" als Primetimeshow. Davon gibt es zur Zeit aber noch keine genauen Termine. Rund 17 und rund dreizehneinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen holten die zurückliegenden Ausstrahlungen der Gameshow.